Jolies promenades fleuries

Ce livre de dessins au trait transforme le coloriage en une expérience méditative. En suivant les contours des monuments et des jardins, vous : - Apprenez à maîtriser votre trait et à développer précision et régularité. - Redécouvrez des paysages urbains et naturels. - Transformez chaque page en une oeuvre unique. Que vous soyez débutant ou confirmé, ces 43 scènes variées offrent un équilibre parfait entre détente et plaisir créatif. Une vraie invitation à ralentir et à se reconnecter à l'instant présent