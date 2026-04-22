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Jolies promenades fleuries

Dessain et Tolra

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Ce livre de dessins au trait transforme le coloriage en une expérience méditative. En suivant les contours des monuments et des jardins, vous : - Apprenez à maîtriser votre trait et à développer précision et régularité. - Redécouvrez des paysages urbains et naturels. - Transformez chaque page en une oeuvre unique. Que vous soyez débutant ou confirmé, ces 43 scènes variées offrent un équilibre parfait entre détente et plaisir créatif. Une vraie invitation à ralentir et à se reconnecter à l'instant présent

Par Dessain et Tolra
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Dessain et Tolra

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

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Jolies promenades fleuries

Dessain et Tolra

Paru le 22/04/2026

96 pages

Dessain et Tolra

14,99 €

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Scannez le code barre 9782295017529
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