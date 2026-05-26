Bienheureux les fêlés

Françoise Lambert nous invite à un micro-voyage plein de surprises dans le décor urbain. en compagnie de son alter-ego Monsieur H, alias le photographe Pascal Hausherr, mué ici en modèle. Au fil de ses errances, la créature solitaire, tour à tour candide, tragique, comique, perplexe, se révèlera fondue de la pulsion scopique. Dans le banal, le trivial, le presque rien, elle traque de l'insolite, du beau, même des oeuvres. Devant les portes fermées, Françoise Lambert ouvre celles d'un monde imaginaire, sur le mode burlesque, en quête d'une poésie du quotidien. Soudain l'éblouissement de l'enfance.