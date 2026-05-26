Les apprentissages dans le cadre du handicap

Le handicap a toujours existé, mais sa prise en charge n'en deviendra effective qu'à partir du début du XIXe siècle lorsque l'Etat a obligation de soin envers la population. Dès lors, les handicaps physiques, mais également mentaux feront l'objet de traitements associés au développement de la médecine et d'une législation destinée à protéger, soigner et inclure les personnes handicapées dans l'ensemble de la société, notamment par l'accès au travail qui leur était jusque-là interdit. La création d'une psychologie scientifique dans le dernier quart du XIXe siècle et l'importance croissante des travaux sur l'apprentissage, ainsi que des lois sur l'éducation obligatoire des enfants, vont révéler le problème des cas d'arriération mentale. La prise en compte du handicap mental amènera les psychologues à étudier le développement psychologique des enfants et ses pathologies. Impossible dès lors de ne pas se pencher sur le rôle crucial des mécanismes d'apprentissage. Les connaissances acquises sur l'apprentissage pour tenter de rétablir les fonctions touchées par les handicaps vont étayer les différentes méthodes de rééducation des divers types de handicaps, qu'ils soient sensoriels, moteurs ou psychiques, et d'origine acquise ou innée. L'étude du développement infantile et des processus d'apprentissage s'avère ainsi de plus en plus essentielle pour le traitement de la majorité des handicaps physiques ou mentaux. Le développement actuel des neurosciences ne fait que renforcer cette tendance.