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150 questions réponses pour réussir l'oral des concours territoriaux

Christine Drapp

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> Présentation de l'épreuve d'admission - Ce que le jury attend lors de cette épreuve d'entretien pour les catégories A et B - Les types de questions : mises en situation professionnelle, questions de management, connaissances administratives, connaissances de l'environnement territorial - Méthodologie pour formuler des réponses concises et efficaces > Pour s'entraîner à l'entretien avec le jury, 7 thématiques de l'environnement territorial traitées sous forme de questions/réponses : - Le fonctionnement des institutions de l'Etat - La décentralisation et la déconcentration - Le fonctionnement du service public et ses modes de gestion - L'achat public - Les moyens humains : le statut des agents publics - Les moyens financiers : les finances publiques et la comptabilité publique - Le managementBonus : Vidéos de simulations orales d'entretien avec le jury pour s'entraîner dans les conditions du concours !

Par Christine Drapp
Chez Foucher

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Auteur

Christine Drapp

Editeur

Foucher

Genre

Concours administratifs

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150 questions réponses pour réussir l'oral des concours territoriaux

Christine Drapp

Paru le 22/04/2026

224 pages

Foucher

18,00 €

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Scannez le code barre 9782216178636
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