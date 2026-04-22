150 questions réponses pour réussir l'oral des concours territoriaux

> Présentation de l'épreuve d'admission - Ce que le jury attend lors de cette épreuve d'entretien pour les catégories A et B - Les types de questions : mises en situation professionnelle, questions de management, connaissances administratives, connaissances de l'environnement territorial - Méthodologie pour formuler des réponses concises et efficaces > Pour s'entraîner à l'entretien avec le jury, 7 thématiques de l'environnement territorial traitées sous forme de questions/réponses : - Le fonctionnement des institutions de l'Etat - La décentralisation et la déconcentration - Le fonctionnement du service public et ses modes de gestion - L'achat public - Les moyens humains : le statut des agents publics - Les moyens financiers : les finances publiques et la comptabilité publique - Le managementBonus : Vidéos de simulations orales d'entretien avec le jury pour s'entraîner dans les conditions du concours !