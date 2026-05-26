Utiliser un mémentos, c'est : apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement ! Droit des personnes et de la famille : Le droit des personnes et de la famille a été marqué ces cinquante dernières années par des réformes profondes tenant compte de l'évolution de la société. Ces modifications touchent l'ensemble des thèmes successivement abordés par l'ouvrage, qu'il s'agisse des personnes (droits de la personnalité, majeur vulnérable, mineur) ou de la famille (concubinage, pacs, mariage, divorce, filiation). Cet ouvrage, conforme au plan du cours de Droit des personnes et de la famille, constitue une présentation claire et structurée des grands principes qui régissent cette matière. Chaque chapitre est complété d'une bibliographie qui recense les principaux développements doctrinaux existant sur chaque thème. Cette édition 2026-2027 est à jour des textes et de la jurisprudence les plus récents.