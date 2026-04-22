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A coeur vaillant

Claire Hestia

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"Parfois, la vie démarre plutôt mal. L'enfance devrait être un moment joyeux, insouciant et léger. Quand un enfant rencontre des traumatismes lourds, il lui faudra alors beaucoup de ressources et de subterfuges pour "donner un sens à l'insensé" et pour pouvoir essayer de vivre normalement. Mais "mal démarrer" peut aussi être un vrai trésor, car c'est posséder ce réservoir de ressources que l'inconscient va mettre en place intuitivement. Il y a toujours quelque chose de bon à retirer, même du pire. La force assurément, le courage, la volonté, la fierté aussi. Et ce sont de belles valeurs, celles qui structurent la vie". Claire Hestia livre un témoignage d'une rare authenticité sur son parcours de reconstruction après un traumatisme sexuel subi à l'âge de 8 ans. Elle explore avec courage les mécanismes complexes de survie psychologique et témoigne qu'il est possible de transformer la douleur en sagesse.

Par Claire Hestia
Chez Fayard

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Auteur

Claire Hestia

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

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A coeur vaillant

Claire Hestia

Paru le 22/04/2026

230 pages

Fayard

20,90 €

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