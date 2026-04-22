"Je suis né à Madagascar, dans l'un de ces pays où l'on grandit avec si peu, mais où l'on peut apprendre l'essentiel très tôt. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, c'est lui qui m'a transmis les valeurs qui m'ont construit : la dignité, le travail, la droiture. Enfant, je l'aidais à remplir des bidons de détergent. Je n'imaginais pas alors que, des années plus tard, je dirigerais Redland, un groupe présent sur plusieurs continents. Et pourtant, ma fierté n'est pas là : elle se mesure aux emplois créés, aux vies relevées, à la fidélité aux principes qui m'ont guidé depuis le début. Je raconte une trajectoire qui n'a rien d'évident : celle d'un entrepreneur qui aurait pu choisir les raccourcis de l'ailleurs, mais qui a décidé de bâtir sur son île, pour son peuple, et de rendre ce que la vie lui a donné, jusqu'à créer une fondation pour protéger, éduquer, soigner, sauver. Ce livre n'est pas un manuel de réussite. C'est un témoignage. Une histoire de racines, de spiritualité et de discipline, de famille et de transmission. Je l'écris pour celles et ceux qui doutent, qui tombent, qui se demandent si leurs rêves ont le droit d'exister. Car la vraie réussite ne se mesure pas à ce que l'on possède. Elle se mesure à la justesse de ce que l'on construit et à la force de continuer, malgré tout, à y croire".