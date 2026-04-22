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Byzance

Jean-Claude Cheynet

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L'Empire romain d'Orient a vu le jour sur les rives du Bosphore, lorsque Constantin, premier empereur chrétien, fonda la nouvelle Rome, Constantinople. Pendant un millénaire, dans la continuité avec les institutions romaines, une civilisation brillante s'y est développée, au carrefour de l'Europe et de l'Asie. Elle a ainsi participé à la formation de l'Europe moderne, en conservant un Etat qui, ailleurs, s'était décomposé, en transmettant le droit, en maintenant tant bien que mal des relations avec le monde méditerranéen chrétien et musulman. Mais surtout, malgré les crises, elle a forgé un modèle politique, celui de la monarchie de droit divin. Byzance a laissé un triple héritage, temporel, qui passa aux Turcs, spirituel, qui resta aux peuples orthodoxes, et intellectuel, dont profita surtout l'Occident. Politique, militaire, économique, religieuse, intellectuelle et artistique, c'est toute la richesse de cet Empire que s'attache à présenter ici l'auteur.

Par Jean-Claude Cheynet
Chez Armand Colin

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Auteur

Jean-Claude Cheynet

Editeur

Armand Colin

Genre

Byzance

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Byzance

Jean-Claude Cheynet

Paru le 22/04/2026

240 pages

Armand Colin

21,90 €

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