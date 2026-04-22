La motivation scolaire : comprendre ses mécanismes pour intervenir efficacement

L'envie d'apprendre est présente chez tout individu, et ce depuis la naissance : l'enfant ne cesse d'apprendre, et même lorsqu'il échoue, il persévère et finit par réussir. Chaque élève est donc capable de progresser. Il appartient dès lors à l'enseignant de mettre en place un cadre éducatif qui permette à l'enfant de s'engager dans ses apprentissages. Cet ouvrage avant tout pratique, issu des 40 ans d'expérience en enseignement de son autrice, présente des outils basés sur des théories motivationnelles pour accompagner les élèves décrocheurs et comprendre les mécanismes qui les mènent à des situations d'échec scolaire. Séquences de travail, témoignages et situations réelles vécues avec des élèves s'articulent avec des principes choisis parmi les multiples théories motivationnelles existantes, pour permettre aux enseignants de redonner à leurs élèves le plaisir d'apprendre.