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Raja-Yoga

Swâmi Vivekânanda

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Issu d'une série de conférences données à New York entre 1895 et 1896 devant un public occidental, Raja Yoga propose une introduction claire et profonde à l'une des grandes voies philosophiques et pratiques de la tradition yogique. Dans ces conférences devenues classiques, le yoga n'est pas présenté comme un simple ensemble d'exercices, mais comme une véritable science de l'esprit. Swami Vivekananda y explore la nature de la pensée, de la concentration et de la conscience, et examine les phénomènes extraordinaires souvent associés à la foi, à la prière ou aux expériences mystiques. Par la discipline de l'esprit, l'attention et la méditation, chacun peut apprendre à accéder à une dimension plus profonde de lui-même. A la fois philosophie, méthode d'exploration intérieure et voie de transformation, le Raja Yoga propose une approche rationnelle et expérimentale du développement spirituel. Swami Vivekananda (1863-1902) est l'un des grands penseurs spirituels de l'Inde moderne et l'un des premiers maîtres à avoir fait connaître le yoga et la philosophie du Ved nta en Occident. Disciple du mystique Ramakrishna, il acquiert une renommée internationale après son intervention au Parlement des religions de Chicago en 1893. Par ses conférences et ses ouvrages, dont Raja Yoga, il contribue à présenter le yoga comme une philosophie universelle et une méthode d'exploration de la conscience.

Par Swâmi Vivekânanda
Chez Les éditions L'Alchimiste

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Auteur

Swâmi Vivekânanda

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Hindouisme

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Raja-Yoga

Swâmi Vivekânanda

Paru le 26/05/2026

120 pages

Les éditions L'Alchimiste

14,90 €

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