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Filles Garçons

Catherine Monnot-Berranger

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Filles et garçons grandissent aujourd'hui dans un monde qui proclame l'égalité, mais assigne des rôles genrés, stéréotypés et limitatifs. Ils sont confrontés à tout un paysage médiatique et ludique qui sexualise les corps féminins, enferme les garçons dans des codes virilistes et diffuse des discours réactionnaires sur le désordre que porteraient les combats féministes. Comment la "génération Alpha" vit-elle cette contradiction ? Quelle vision ces préadolescents ont-ils d'eux-mêmes et de l'autre, de leur avenir ? Sur quels modèles et quelles valeurs se construisent-ils ? Catherine Monnot-Berranger mène l'enquête grâce aux outils de l'anthropologie et de la sociologie, à partir d'observations au sein de la famille, à l'école et dans les loisirs, et d'entretiens menés auprès d'enfants de CM2 et de 6e. Elle analyse le rôle ambivalent joué par les adultes dans cette construction identitaire individuelle et collective. Enfin, elle propose des pistes pour se libérer des carcans des inégalités de genre, dans l'acceptation de soi, de l'autre, et de la différence.

Par Catherine Monnot-Berranger
Chez Flammarion

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Auteur

Catherine Monnot-Berranger

Editeur

Flammarion

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Filles Garçons

Catherine Monnot-Berranger

Paru le 29/04/2026

240 pages

Flammarion

21,00 €

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