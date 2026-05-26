120 curiosités et paradoxes économiques

L'économie est un domaine étonnant. Cet ouvrage pour tout public comporte à la fois : - des curiosités qui ont pour but d'apporter aux lecteurs des connaissances sur des aspects insolites voire énigmatiques de la vie économique - des paradoxes qui défient la logique, contredisent l'intuition et nous confrontent à des incohérences dans la vie en société. Toutes ces anecdotes posant question, ont pour objectif de vous instruire et de vous divertir. Les jeux de mots y sont nombreux.