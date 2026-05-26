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120 curiosités et paradoxes économiques

Catherine Aupècle

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L'économie est un domaine étonnant. Cet ouvrage pour tout public comporte à la fois : - des curiosités qui ont pour but d'apporter aux lecteurs des connaissances sur des aspects insolites voire énigmatiques de la vie économique - des paradoxes qui défient la logique, contredisent l'intuition et nous confrontent à des incohérences dans la vie en société. Toutes ces anecdotes posant question, ont pour objectif de vous instruire et de vous divertir. Les jeux de mots y sont nombreux.

Par Catherine Aupècle
Chez Ellipses

|

Auteur

Catherine Aupècle

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire de la pensée économiq

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120 curiosités et paradoxes économiques

Catherine Aupècle

Paru le 26/05/2026

188 pages

Ellipses

16,00 €

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