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#Roman francophone

L'idiot Tome 2

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

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Le prince Muichkine arrive à Saint-Pétersbourg. Idiot de naissance parce qu'incapable d'agir, il est infiniment bon. Projeté dans un monde cupide, arriviste et passionnel, il l'illumine de son regard. Par sa générosité, tel le Christ, Léon Nicolaïevitch révélera le meilleur enfoui en chacun. La trop belle Anastasia, achetée cent mille roubles, retrouve la pureté, Gania Yvolguine le sens de l'honneur et le sanglant Rogojïne goûte, un instant, la fraternité. Dostoïevski voulait représenter l'homme positivement bon. Mais que peut-il face aux vices de la société, face à la passion ? Récit admirablement composé, riche en rebondissements extraordinaires, L'Idiot est à l'image de la Sainte Russie, vibrant et démesuré. Manifeste politique et credo de l'auteur, son œuvre a été et sera un livre-phare, car son héros est l'homme tendu vers le bien mais harcelé par le mal.

Par Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski
Chez Flammarion

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Auteur

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature russe

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L'idiot Tome 2

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. Pierre Pascal

Paru le 22/04/2026

410 pages

Flammarion

6,90 €

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Scannez le code barre 9782080152589
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