Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Accomplice to the Villain

Hannah Nicole Maehrer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apprentie du Vilain recherchée pour trahison (mineure), dégradation de biens magiques (présumée), et un incident impliquant un scone transformé en arme (avéré). Souvent vue en compagnie d'une grenouille grincheuse (couronnée, très moralisatrice). Répond au nom de "Evie" ou de "Arrêtez ça". Entre une prophétie magique et des assassins débarquant dans la salle de pause, Evie Sage doit trouver le moyen de survivre à son travail sans incendier le royaume... et préserver sa dignité, déjà suspendue à un fil de sarcasme...

Par Hannah Nicole Maehrer
Chez Flammarion

|

Auteur

Hannah Nicole Maehrer

Editeur

Flammarion

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Accomplice to the Villain par Hannah Nicole Maehrer

Commenter ce livre

 

Accomplice to the Villain

Hannah Nicole Maehrer trad. Agnès Espenan

Paru le 22/04/2026

544 pages

Flammarion

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080146540
9782080146540
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.