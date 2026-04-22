Apprentie du Vilain recherchée pour trahison (mineure), dégradation de biens magiques (présumée), et un incident impliquant un scone transformé en arme (avéré). Souvent vue en compagnie d'une grenouille grincheuse (couronnée, très moralisatrice). Répond au nom de "Evie" ou de "Arrêtez ça". Entre une prophétie magique et des assassins débarquant dans la salle de pause, Evie Sage doit trouver le moyen de survivre à son travail sans incendier le royaume... et préserver sa dignité, déjà suspendue à un fil de sarcasme...