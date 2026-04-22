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Je rééquilibre mon cortisol

Anaïs Da Silva

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Surnommé "hormone du stress" , le cortisol est un allié précieux de notre équilibre. Chaque fois que notre corps perçoit un défi - danger, imprévu, surcharge émotionnelle, effort physique... - il libère du cortisol, qui aide à mobiliser l'énergie dont nous avons besoin pour réagir. Mais lorsque sa production devient trop élevée - ou trop faible ! - et que le déséquilibre perdure, la fatigue s'installe, le sommeil se fragilise, l'immunité baisse, la tension monte... Anaïs Da Silva nous invite à ralentir et prendre le temps de nous écouter pour rééquilibrer notre cortisol grâce à des solutions à la portée de tous : être attentif aux signaux de notre corps, ajuster notre alimentation, choisir le bon type d'activité physique, installer des rituels apaisants, s'aider de compléments naturels... Il existe de multiples leviers à enclencher au quotidien pour adopter sereinement le mode de vie qui nous convient et dont notre corps a besoin !

Par Anaïs Da Silva
Chez Larousse

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Auteur

Anaïs Da Silva

Editeur

Larousse

Genre

Autres régimes

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Je rééquilibre mon cortisol

Anaïs Da Silva

Paru le 22/04/2026

110 pages

Larousse

15,99 €

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Scannez le code barre 9782036091931
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