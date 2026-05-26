Biting Hearts

Quand le monde s'effondre, survivre n'est plus suffisant. En pleine apocalypse zombie, Jeremiah quitte son groupe de survivants, persuadé qu'il n'a plus rien à perdre. Capturé par un clan ennemi, il se retrouve contraint d'intégrer un camp où il lui faut faire ses preuves pour être accepté. C'est là qu'il rencontre Bellamy. Un blond aux yeux couleur chocolat, aussi fascinant qu'inaccessible, qui nourrit pour Jeremiah une haine tenace, née le jour où il l'a tenu pour responsable de la mort de l'un de ses amis. Forcés de cohabiter et de collaborer pour survivre dans un monde gouverné par la mort, les deux jeunes hommes apprennent peu à peu à se connaître. Derrière l'hostilité, les silences et les regards chargés de colère, quelque chose d'autre s'installe. Alors que chaque erreur peut coûter la vie, avec la menace constante des zombies comme une épée de Damoclès et celle des rescapés qui deviennent parfois pire qu'eux, Jeremiah découvre qu'il existe peut-être encore une place pour lui. Et, contre toute attente, la possibilité d'aimer à nouveau. Parce que même à la fin du monde, certains coeurs refusent de renoncer à l'espoir.