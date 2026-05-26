6 juin à l'aube

" Ce matin-là, la flotte avait pris la mer. Il ne lui était pas possible de compter les navires, ni même d'en estimer le nombre... Wallace se tenait au sommet de la falaise, fasciné et exalté par ce spectacle grandiose que personne n'avait jamais vu auparavant et que personne, à coup sûr, ne reverrait jamais. " Dans cet ouvrage magistral, David Howarth reconstitue le parcours détaillé d'une trentaine de témoins oculaires, soldats, marins, aviateurs ou civils, britanniques, américains, allemands ou français, et livre un récit évocateur du plus grand débarquement de l'Histoire. Il ne se concentre pas uniquement sur les anecdotes célèbres, mais sur l'ensemble des expériences vécues le jour J, relatant les combats entre les parachutistes et les Allemands dans la campagne normande, le tourment de se trouver sous le feu pour la première fois, le supplice sur les plages de débarquement, la stupeur des défenseurs allemands et toute la confusion, l'exaltation et l'horreur de la bataille. Il se penche aussi sur des rôles moins connus de l'offensive, tel que les équipages de chars DD (blindés amphibies) ou de Hobart's Funnies (blindés du génie modifiés par le major general Sir Percy Hobart pour accomplir des tâches spécifiques), mais encore les unités nécessaires à créer les routes et à faire la circulation sur les plages, composées de soldats qui ont dû opérer dans des conditions parfois dantesques pour éviter ou fluidifier les inévitables embouteillages d'hommes et de matériel jetés par milliers sur quelques kilomètres de plage plus habituées à l'indolence des vacanciers qu'à la fureur des combats...