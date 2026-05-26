Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

6 juin à l'aube

David Howarth

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ce matin-là, la flotte avait pris la mer. Il ne lui était pas possible de compter les navires, ni même d'en estimer le nombre... Wallace se tenait au sommet de la falaise, fasciné et exalté par ce spectacle grandiose que personne n'avait jamais vu auparavant et que personne, à coup sûr, ne reverrait jamais. " Dans cet ouvrage magistral, David Howarth reconstitue le parcours détaillé d'une trentaine de témoins oculaires, soldats, marins, aviateurs ou civils, britanniques, américains, allemands ou français, et livre un récit évocateur du plus grand débarquement de l'Histoire. Il ne se concentre pas uniquement sur les anecdotes célèbres, mais sur l'ensemble des expériences vécues le jour J, relatant les combats entre les parachutistes et les Allemands dans la campagne normande, le tourment de se trouver sous le feu pour la première fois, le supplice sur les plages de débarquement, la stupeur des défenseurs allemands et toute la confusion, l'exaltation et l'horreur de la bataille. Il se penche aussi sur des rôles moins connus de l'offensive, tel que les équipages de chars DD (blindés amphibies) ou de Hobart's Funnies (blindés du génie modifiés par le major general Sir Percy Hobart pour accomplir des tâches spécifiques), mais encore les unités nécessaires à créer les routes et à faire la circulation sur les plages, composées de soldats qui ont dû opérer dans des conditions parfois dantesques pour éviter ou fluidifier les inévitables embouteillages d'hommes et de matériel jetés par milliers sur quelques kilomètres de plage plus habituées à l'indolence des vacanciers qu'à la fureur des combats...

Par David Howarth
Chez Editions Blueman

|

Auteur

David Howarth

Editeur

Editions Blueman

Genre

libération, capitulations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 6 juin à l'aube par David Howarth

Commenter ce livre

 

6 juin à l'aube

David Howarth trad. Sylvain Savarin

Paru le 26/05/2026

300 pages

Editions Blueman

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940785483
9782940785483
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.