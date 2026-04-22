Forgive me

Pour ne pas la détruire, il l'a repoussée. Mais c'est son absence qui l'a brisée. Après avoir surpris Aaron dans les bras d'une autre, Alyssa décide de l'effacer de sa vie. Mais plus elle s'éloigne, plus Aaron revient, incontrôlable, possessif, prêt à tout pour repousser ceux qui approchent Alyssa. Elle l'ignore, mais Aaron ne l'a jamais trahie. Ce qu'elle a vu n'était qu'une mise en scène orchestrée par lui-même, convaincu qu'elle serait mieux sans lui. Car Aaron est hanté par une peur viscérale : devenir comme son père. Violent. Dangereux. Pour la protéger, il préfère risquer de la briser. Mais on ne fuit pas l'amour, ni les blessures qu'il laisse derrière lui. Quand le passé ressurgit dans la vie d'Alyssa, les secrets éclatent. Et l'amour, aussi fort soit-il, pourrait ne pas suffire à les sauver.