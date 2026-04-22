La quête de la patate congelée

Vraiment, cette journée, c'est la CATASTROPHE ! D'abord, j'ai failli mourir ECRABOUILLE au pied d'une falaise. Ensuite, j'ai tiré une flèche dans le ROYAL FESSIER de cette grosse brute de Norbert le Givré. Pour finir, j'ai appris que mon meilleur seul ami s'était fait piquer par un dragon au VENIN MORTEL... Evidemment, je n'ai que quelques heures pour trouver l'UNIQUE antidote du monde non civilisé. Et évidemment, il est entre les mains de Norbert, qui a juré de se venger. Alors, vous vous demandez tous comment j'ai sauvé mon ami ? Eh bien, voici le secret de ma réussite !