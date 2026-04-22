Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

La quête de la patate congelée

Cressida Cowell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vraiment, cette journée, c'est la CATASTROPHE ! D'abord, j'ai failli mourir ECRABOUILLE au pied d'une falaise. Ensuite, j'ai tiré une flèche dans le ROYAL FESSIER de cette grosse brute de Norbert le Givré. Pour finir, j'ai appris que mon meilleur seul ami s'était fait piquer par un dragon au VENIN MORTEL... Evidemment, je n'ai que quelques heures pour trouver l'UNIQUE antidote du monde non civilisé. Et évidemment, il est entre les mains de Norbert, qui a juré de se venger. Alors, vous vous demandez tous comment j'ai sauvé mon ami ? Eh bien, voici le secret de ma réussite !

Par Cressida Cowell
Chez Hachette

|

Auteur

Cressida Cowell

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La quête de la patate congelée par Cressida Cowell

Commenter ce livre

 

La quête de la patate congelée

Cressida Cowell trad. Antoine Pinchot

Paru le 22/04/2026

188 pages

Hachette

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017346463
9782017346463
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.