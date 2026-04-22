Chasing Butterfly

Il avait promis de ne pas la toucher. Mais comment ignorer un papillon qui se pose sur votre coeur ? Heaven Bay. Une île des Bermudes où le sable brûlant étouffe les souvenirs qui collent à la peau. C'est ici que Soren, champion de natation au palmarès impressionnant, peut souffler entre deux compétitions. Bien plus qu'un simple refuge, c'est l'endroit où il peut être lui-même, loin des projecteurs et des chronomètres. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est le retour de Mia, la soeur de son meilleur ami. Celle qu'il a juré de ne jamais approcher. Fraîchement diplômée, Mia revient s'installer à Heaven Bay avec l'envie se rapprocher de son frère, de retrouver ses repères et peut-être même d'ouvrir son propre cabinet. Mais lorsqu'elle croise le regard azur de Soren, celui qu'elle aimait en secret, elle comprend que rien n'a changé. Ou peut-être que si. Un frôlement sur la plage, un regard dans la piscine, des nuits tièdes sous les guirlandes de lanternes... Peu à peu, quelque chose vacille, aussi troublant et léger que le battement d'ailes d'un papillon. Soren n'avait jamais vraiment remarqué Mia. Jusqu'à maintenant.