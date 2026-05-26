Le TOEIC® en 28 jours est une méthode efficace et complète pour une préparation autonome du TOEIC. Organisé sur 4 semaines, à raison d'environ une heure par jour, ce programme vous guide pas à pas et comporte des ressources variées : conseils, méthodologie, vocabulaire, grammaire et phonologie. Des fichiers audio téléchargeables en ligne sont également inclus, présentant une variété d'accents anglophones. Son objectif : renforcer votre anglais tout en vous préparant efficacement au TOEIC. Idéal pour les étudiants visant un score élevé, ce guide allie rigueur et plaisir d'apprentissage. Retrouvez dans cette méthode : - Une "feuille de route" quotidienne décrivant trois activités distinctes de compréhension orale, de grammaire et de vocabulaire une heure de travail par jour - Divers types de contenus pédagogiques clairs et ludiques permettant une mémorisation rapide (infographies et exercices d'entraînement portant sur les sept parties du Toeic, documents audio originaux incluant un feuilleton de 23 épisodes, un QCM corrigé axé sur le programme grammatical du Toeic, etc.) - La simulation corrigée d'un test Toeic complet - Fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions ellipses