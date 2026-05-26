Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Lire en espagnol

Camilo Bogoya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lire en espagnol et améliorer son niveau tout en s'amusant ? C'est possible ! A destination des lecteurs francophones ayant déjà un niveau A2 en espagnol, Las piedras que hablan est idéal pour réviser son vocabulaire, améliorer son niveau de langue tout en lisant une histoire d'aventures où passé et présent s'entremêlent ! Que vous soyez amateur d'énigmes ou simplement curieux, suivez Adriana, adolescente espiègle et intrépide, et sa mère, professeure d'histoire excentrique, dans leur quête pour retrouver une relique précolombienne qui pourrait renfermer le secret de la mystérieuse disparition des habitants du village colombien de San Agustín, célèbre pour ses imposantes statues. Avec Lire en espagnol : - pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre l'histoire ; - des illustrations qui donnent vie au récit ; - des dialogues naturels et authentiques ; - une immersion littéraire, culturelle et historique ; - des exercices ludiques et stimulants, accompagnés de leurs corrigés ; - des fichiers audio disponibles sur le site des éditions Ellipses pour écouter l'histoire. A lire et à écouter pendant les vacances ou tout au long de l'année !

Par Camilo Bogoya
Chez Ellipses

|

Auteur

Camilo Bogoya

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

Retrouver tous les articles sur Lire en espagnol par Camilo Bogoya

Commenter ce livre

 

Lire en espagnol

Camilo Bogoya

Paru le 26/05/2026

256 pages

Ellipses

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340115729
9782340115729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.