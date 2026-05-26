Lire en espagnol et améliorer son niveau tout en s'amusant ? C'est possible ! A destination des lecteurs francophones ayant déjà un niveau A2 en espagnol, Las piedras que hablan est idéal pour réviser son vocabulaire, améliorer son niveau de langue tout en lisant une histoire d'aventures où passé et présent s'entremêlent ! Que vous soyez amateur d'énigmes ou simplement curieux, suivez Adriana, adolescente espiègle et intrépide, et sa mère, professeure d'histoire excentrique, dans leur quête pour retrouver une relique précolombienne qui pourrait renfermer le secret de la mystérieuse disparition des habitants du village colombien de San Agustín, célèbre pour ses imposantes statues. Avec Lire en espagnol : - pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre l'histoire ; - des illustrations qui donnent vie au récit ; - des dialogues naturels et authentiques ; - une immersion littéraire, culturelle et historique ; - des exercices ludiques et stimulants, accompagnés de leurs corrigés ; - des fichiers audio disponibles sur le site des éditions Ellipses pour écouter l'histoire. A lire et à écouter pendant les vacances ou tout au long de l'année !