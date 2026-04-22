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#Comics

World War Hulk

Greg Pak, Jr john Romita, John JR Romita, Al Rio

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Il revient et il n'est pas content. Un an plus tôt, Tony Stark, Reed Richards et les autres Illuminati ont expédié Hulk dans l'espace, persuadés de l'envoyer sur une planète paisible. Ils se sont lourdement trompés. Même si le Titan de Jade a fini par trouver sa place sur cette planète hostile, l'heure de la revanche a sonné. Hulk revient sur Terre, à la tête d'une armée, bien décidé à demander des comptes aux plus grands héros de la planète ! Suite directe de Planète Hulk rééditée ce mois-ci en MARVEL DELUXE et en MARVEL OMNIBUS, la saga World War Hulk met en scène la vengeance explosive du Géant Vert contre les Illuminati. Le scénariste de Planète Hulk et l'un des artistes les plus emblématiques de Marvel, John Romita Jr. , livrent ici un événement d'une intensité brute, 100 % action.

Par Greg Pak, Jr john Romita, John JR Romita, Al Rio
Chez Panini comics

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Auteur

Greg Pak, Jr john Romita, John JR Romita, Al Rio

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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World War Hulk

Greg Pak, Jr john Romita, John JR Romita, Al Rio trad. Sophie Watine-Vievard

Paru le 22/04/2026

288 pages

Panini comics

9,99 €

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