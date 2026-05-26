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Philosopher avec les sciences

Paul-Antoine Miquel

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Cet ouvrage se donne d'abord comme objectif méthodologique de philosopher avec les sciences, plutôt que de traiter celles-ci comme si elles étaient déjà constituées, et comme si finalement la philosophie ne servait à rien dans leur constitution. Cela suppose d'abord que la philosophie est une réflexion qui ne se construit qu'en se nourrissant de sa relation avec d'autres disciplines, ce dont toute son histoire atteste en réalité. Ensuite, nous défendons la thèse qu'il n'existe pas d'hypothèse scientifique libre de toute relation avec la philosophie. C'est une absurdité à nos yeux, malheureusement fondatrice d'un courant de pensée encore très puissant aujourd'hui. Enfin, si tel est le cas, la réflexion philosophique ne joue pas un simple rôle d'analyse du travail de la science. Elle intervient dans son champ. Nous croyons que tel est le cas en biologie. Il existe depuis sa naissance ce que nous appelons des schèmes conceptuels qui accompagnent les hypothèses essentiellement expérimentales que cette discipline développe. Le plus célèbre est celui de la machine. Nous allons montrer dans ce livre comment les trois différents sens qu'on peut lui donner correspondent aussi à trois étapes majeures dans le développement de cette discipline. Enfin nous indiquerons aussi pourquoi il est aujourd'hui un obstacle au développement d'une biologie véritablement théorique qui viserait à expliquer la vie, plutôt que telle ou telle propriété du vivant. Paul-Antoine Miquel est professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la question de la vie.

Par Paul-Antoine Miquel
Chez Ellipses

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Auteur

Paul-Antoine Miquel

Editeur

Ellipses

Genre

Epistémologie

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Philosopher avec les sciences

Paul-Antoine Miquel

Paru le 26/05/2026

250 pages

Ellipses

16,00 €

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