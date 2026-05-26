Face à l'évolution constante du monde des affaires et à l'internationalisation croissante des échanges, le Droit commercial et des Affaires s'est considérablement enrichi. Ce domaine ne se limite plus aux seules relations commerciales classiques, mais s'étend à un large éventail d'opérations économiques, nécessitant une compréhension rigoureuse et actualisée des règles qui les encadrent. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Grâce à une présentation claire et structurée, il traite des règles fondamentales régissant les opérations commerciales - Entièrement mis à jour, il intègre les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles afin d'offrir un contenu à jour et pertinent. - Illustré par des exemples concrets, cet ouvrage permet une compréhension approfondie du droit commercial et facilite l'apprentissage des concepts fondamentaux. Il constitue un outil indispensable pour les étudiants tout au long de leur année universitaire, pour les candidats au CRFPA et accompagne également les professionnels dans leur pratique.