Dans un contexte dans lequel la déontologie policière est au coeur de l'actualité et de l'opinion publique avec notamment la multiplication des affaires médiatiques et décisions judiciaires concernant des violences, discriminations ou manquements et la réforme de la police nationale en 2025, cet ouvrage propose une analyse claire, à jour et opérationnelle des obligations, bonnes pratiques et enjeux 2026. Rédigé par un universitaire et un professionnel, il est le guide indispensable pour les forces de l'ordre, les juristes, les élus et tous ceux qui travaillent sur la sécurité et l'Etat de droit. En effet, la déontologie évolue vite (réforme structurelle, plan anticorruption, évolution de l'IGPN, jurisprudences récentes...), les policiers et encadrants doivent intégrer de nouvelles règles, pratiques et exigences (usage de la force, caméras-piétons, interpellations, rédaction des PV, contrôle interne...). En 2026, la déontologie policière n'est plus un simple code, c'est un enjeu de confiance, de légitimité et de transparence. Points fortsLe livre arrive au moment où les acteurs cherchent des repères, peu de livres couvrent les évolutions 2024-2026, et presque aucun ne propose une vision intégrant "textes + pratiques + cas réels". le livre répond à un besoin réel des professionnels : les formateurs doivent disposer d'un support fiable et actualisé. Les magistrats, avocats, élus et journalistes ont besoin d'une synthèse claire sur les obligations déontologiques. Un livre rédigé par un universitaire et un professionnelLes auteurs font une analyse prospective : quels enjeux à venir ? Impact des nouvelles technologies (IA, caméras, biométrie...). Risques de corruption et dispositifs anticorruption renforcés ?