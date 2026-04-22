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Le Dernier Dieu

Marina Evans

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Lorsqu'il reviendra, la terre tremblera et le monde s'effondrera. Oliver en est persuadé : l'avenir d'Istra est sur le point de basculer. Par deux fois déjà, des secousses ont agité le continent et ce n'est plus qu'une question de temps avant que la chose gardée dans les profondeurs d'Albas ne se réveille. La Pierre des Rois pourrait bien être leur unique salut, mais sans Reese, désormais en possession du médaillon des MacLeor, les probabilités de la retrouver sont infimes. Malgré les mensonges et les secrets qui ont mis à mal leur relation naissante, Oliver est prêt à tout pour regagner la confiance de la voleuse et la convaincre de l'aider, quitte à l'emmener au coeur même de la forteresse oubliée. Plongés dans le passé tortueux des dieux et des rois d'Istra, Reese et Oliver devront se montrer plus unis que jamais pour affronter ce qui les attend. Parce que l'histoire n'est pas celle qui a toujours été racontée...

Par Marina Evans
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Marina Evans

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Le Dernier Dieu

Marina Evans

Paru le 22/04/2026

544 pages

MXM Bookmark

16,99 €

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