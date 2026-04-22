Dans l'atelier de Voltaire

"Il n'y a aucune preuve, aucun écrit de ma main" : Voltaire s'exprime au sujet de ses Lettres philosophiques, un livre dangereux à l'époque pour l'auteur. Il semble avoir dit vrai en ce qui concerne cet ouvrage ; plus généralement, le matériau manuscrit qui subsiste pour l'oeuvre de Voltaire est dispersé et fragmentaire. Mais l'archive existe et elle a des secrets à livrer. Comment alors découvrir, à partir d'éléments disparates (ses lettres, sa bibliothèque, ses papiers), l'atelier à la fois matériel et figuré de cet écrivain si célèbre, tel qu'il a existé à Cirey, aux Délices, à Ferney ? Se fondant sur l'énorme correspondance, les témoignages, les carnets d'auteur et les manuscrits de travail qui nous sont parvenus, la présente étude entreprend un double projet de génétique textuelle et de reconstruction pour répondre à la question de savoir comment Voltaire travaillait.