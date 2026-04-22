Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Dans l'atelier de Voltaire

Gillian Pink

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il n'y a aucune preuve, aucun écrit de ma main" : Voltaire s'exprime au sujet de ses Lettres philosophiques, un livre dangereux à l'époque pour l'auteur. Il semble avoir dit vrai en ce qui concerne cet ouvrage ; plus généralement, le matériau manuscrit qui subsiste pour l'oeuvre de Voltaire est dispersé et fragmentaire. Mais l'archive existe et elle a des secrets à livrer. Comment alors découvrir, à partir d'éléments disparates (ses lettres, sa bibliothèque, ses papiers), l'atelier à la fois matériel et figuré de cet écrivain si célèbre, tel qu'il a existé à Cirey, aux Délices, à Ferney ? Se fondant sur l'énorme correspondance, les témoignages, les carnets d'auteur et les manuscrits de travail qui nous sont parvenus, la présente étude entreprend un double projet de génétique textuelle et de reconstruction pour répondre à la question de savoir comment Voltaire travaillait.

Par Gillian Pink
Chez Hermann

|

Auteur

Gillian Pink

Editeur

Hermann

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans l'atelier de Voltaire par Gillian Pink

Commenter ce livre

 

Dans l'atelier de Voltaire

Gillian Pink

Paru le 22/04/2026

230 pages

Hermann

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037047366
9791037047366
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.