Charlie Chaplin, Jay-Z, Salvador Dalí, Dominique Desseigne, Michael Jordan, Yves Montand, Juan Perón, Boris Becker, Hassan II... Leur célébrité et leur fortune les ont conduits à être un jour sous le coup de demandes en recherche de paternité. Ce livre retrace les parcours, souvent chaotiques, d'enfants en quête d'identité, de mères en quête de reconnaissance, et d'hommes que la célébrité expose à toutes sortes de revendications, sommés de donner la preuve de leur innocence. Comment démêler le vrai du faux, la mythomanie du témoignage, la recherche d'une vie rêvée face à la réalité, quand se mêlent les contraintes d'un monde auquel les demandeurs n'appartiennent le plus souvent pas ? Héritages relate les histoires, rocambolesques et parfois tragiques, de ces personnages - au pinacle de la notoriété, ou dans l'anonymat le plus complet, selon qu'ils sont d'un côté ou de l'autre de l'accusation.