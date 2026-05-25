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#Roman francophone

Mauvais joueur

C.E. Ricci

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Notre rivalité s'est formée bien avant que nous ne devenions demi-frères. Madden Hastings est mon ennemi juré depuis le jour de notre rencontre. Notre division est née de la rivalité ancestrale entre nos universités, mais cette année, c'est devenu personnel, car le capitaine de l'équipe de baseball de Blackmore ? C'est aussi mon nouveau demi-frère. Mon dédain pour le rapprochement soudain de nos parents engendre davantage de conflits, et malgré leurs efforts pour nous forcer à nous entendre, coexister s'avère impossible. Mais quelque chose d'autre commence à brûler sous mon amertume et mon ressentiment : une attirance aussi inattendue que puissante. Et lorsque l'alchimie devient trop forte pour être ignorée, notre relation déjà difficile se complique davantage. Car entretenir une liaison interdite est une chose, mais tomber amoureux de mon ennemi ? Cela me force à faire ce que je redoute le plus : choisir entre mon équipe et l'amour de ma vie. #RivalsToLovers #Baseball #Demi-frères

Par C.E. Ricci
Chez MXM Bookmark

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Auteur

C.E. Ricci

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Mauvais joueur

C.E. Ricci

Paru le 25/05/2026

436 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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