Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

L'impensé de la nature

Philippe Zourgane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce livre, l'auteur confronte le rôle de l'architecte face à la nature aujourd'hui. L'ouvrage tisse des liens entre les plantes et la terre, le travail, le corps : tout en les ancrant dans un contexte historique (mondialisations, passés de colonialisation...), il étudie les rapports de l'humain avec la nature, entre investissement et exploitation de celle-ci, à l'échelle mondiale. L'industrialisation croissante de la société, ces 150 dernières années, rend cette logique d'autant plus prégnante, en accélérant le processus de transformation de la nature en produits financiers. L'Impensé de la nature propose de renouveler notre conception des pratiques spatiales en nous appuyant davantage sur l'existant et le vivant, et surtout en prenant leur pleine mesure. Il est urgent aujourd'hui de déconstruire nos rapports de domination sur la nature, pour en établir de nouveaux, plus sains. C'est cette voie que doit choisir l'architecture, pour entretenir un lien plus sincère et complice avec le vivant, un lien qui considère enfin la complexité de la terre.

Par Philippe Zourgane
Chez Hermann

|

Auteur

Philippe Zourgane

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'impensé de la nature par Philippe Zourgane

Commenter ce livre

 

L'impensé de la nature

Philippe Zourgane

Paru le 29/04/2026

176 pages

Hermann

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037046956
9791037046956
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.