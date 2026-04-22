Dans ce livre, l'auteur confronte le rôle de l'architecte face à la nature aujourd'hui. L'ouvrage tisse des liens entre les plantes et la terre, le travail, le corps : tout en les ancrant dans un contexte historique (mondialisations, passés de colonialisation...), il étudie les rapports de l'humain avec la nature, entre investissement et exploitation de celle-ci, à l'échelle mondiale. L'industrialisation croissante de la société, ces 150 dernières années, rend cette logique d'autant plus prégnante, en accélérant le processus de transformation de la nature en produits financiers. L'Impensé de la nature propose de renouveler notre conception des pratiques spatiales en nous appuyant davantage sur l'existant et le vivant, et surtout en prenant leur pleine mesure. Il est urgent aujourd'hui de déconstruire nos rapports de domination sur la nature, pour en établir de nouveaux, plus sains. C'est cette voie que doit choisir l'architecture, pour entretenir un lien plus sincère et complice avec le vivant, un lien qui considère enfin la complexité de la terre.