Mes histoires incroyables sur l'océanographie

Comment devient-on océanographe ? Par vocation et amour de la mer et des animaux marins, Christophe Guinet est devenu océanographe et a sillonné les mers du monde entier. Ce livre raconte les grandes étapes de sa vie passionnante sur le terrain depuis ses études jusqu'à ses dernières recherches. Cet ouvrage passionnera tous les enfants qui rêvent de devenir océanographe à leur tour. Un voyage autour du monde D'un chapitre à l'autre le lecteur voyage de l'ouest canadien et l'île de Vancouver où le jeune chercheur enregistre le son des orques, aux îles désertes des mers du sud où il étudie les techniques de chasse des épaulards, de l'île de Crozet où il fixe des balises sur les gigantesques albatros, où de tous ces endroits où la faune et la flore souffrent du déséquilibre causé par le réchauffement climatique... De nombreuses pages documentaires illustrées Ce récit très illustré est complété par une vingtaine de pages documentaires : - des portraits de grands océanographes - les familles de pinipèdes et de cétacés... - les îles subantarctiques... - la bioluminescence - la protection des cétacés au fil de l'histoire...