Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mes histoires incroyables sur l'océanographie

Marie Lescroart, Alban Marilleau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment devient-on océanographe ? Par vocation et amour de la mer et des animaux marins, Christophe Guinet est devenu océanographe et a sillonné les mers du monde entier. Ce livre raconte les grandes étapes de sa vie passionnante sur le terrain depuis ses études jusqu'à ses dernières recherches. Cet ouvrage passionnera tous les enfants qui rêvent de devenir océanographe à leur tour. Un voyage autour du monde D'un chapitre à l'autre le lecteur voyage de l'ouest canadien et l'île de Vancouver où le jeune chercheur enregistre le son des orques, aux îles désertes des mers du sud où il étudie les techniques de chasse des épaulards, de l'île de Crozet où il fixe des balises sur les gigantesques albatros, où de tous ces endroits où la faune et la flore souffrent du déséquilibre causé par le réchauffement climatique... De nombreuses pages documentaires illustrées Ce récit très illustré est complété par une vingtaine de pages documentaires : - des portraits de grands océanographes - les familles de pinipèdes et de cétacés... - les îles subantarctiques... - la bioluminescence - la protection des cétacés au fil de l'histoire...

Par Marie Lescroart, Alban Marilleau
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marie Lescroart, Alban Marilleau

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes histoires incroyables sur l'océanographie par Marie Lescroart, Alban Marilleau

Commenter ce livre

 

Mes histoires incroyables sur l'océanographie

Marie Lescroart, Alban Marilleau

Paru le 22/04/2026

96 pages

Bayard jeunesse

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382512
9791036382512
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.