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Un tueur indéchiffrable

Abigail Roux

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Quand un homme à cheval sur les règles en rencontre un qui préfère les contourner, l'histoire promet d'être mouvementée. Une série de meurtres donne du fil à retordre à la police new-yorkaise. Lorsque deux agents fédéraux affectés à l'enquête sont éliminés, le FBI met un nouveau duo sur le coup... L'agent spécial Ty Grady est arrogant, acerbe et indiscutablement le meilleur dans son domaine. Mais quand on lui attribue l'agent spécial Zane Garrett comme partenaire, un coup d'oeil lui suffit pour le détester. Garrett est le parfait agent : sérieux, sensé et vigilant. Leur duo est une série de clichés : deux opposés, bon flic et mauvais flic, un drôle de couple. Ils comprennent immédiatement que leur coopération posera plus de problèmes que le manque de preuves laissées par le tueur. Avant même le début de leur enquête, celui-ci les prend pour cibles. En fuite, Grady et Garrett vont devoir trouver un moyen de travailler ensemble s'ils ne veulent pas devenir deux noms de plus sur la liste des victimes. #OpposésS'attirent #TueurEnSérie #Enquête #Action

Par Abigail Roux
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Abigail Roux

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Suspense romantique

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Un tueur indéchiffrable

Abigail Roux

Paru le 25/05/2026

300 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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