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Les cendres de la colère

Phoenix Pharell

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Une esclave sans coeur, un tueur de sang-froid. Neuf ans d'esclavage. Neuf ans de combat dans l'arène du Colisée. Je suis une arme. Un monstre que la cruauté humaine a modelé. Je ne veux pas mourir dans cette prison d'os et d'acier. Je briserai ces chaînes, même si cela signifie m'allier à Kaheld. Kaheld... Impitoyable. Dangereux. Froid. Létal. Sa présence pourrait tout changer. A son contact, chaque cellule de mon corps crie au danger. Il éveille en moi une étincelle que je m'efforce de réprimer, rien ne doit me détourner de mon objectif : découvrir mon identité. Les réponses à mes questions, la vérité sur ma bête, sur mon passé et sur mon coeur absent se trouvent à Cendresa, un continent invisible rempli de créatures surnaturelles. Les trahisons, la mort et le danger ne m'effraient pas. Ni le Maître semant le chaos pour m'anéantir. Après tout, ma vie n'a toujours obéi qu'à une seule règle : tuer ou mourir. #SlowBurn #HéroïneBadass #Amnésie #TouchHerAndDie Edition entièrement retravaillée et révisée par l'autrice du tome un de la série anciennement publiée sous le nom de Cendresa chez Juno Publishing.

Par Phoenix Pharell
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Phoenix Pharell

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Les cendres de la colère

Phoenix Pharell

Paru le 25/05/2026

396 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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