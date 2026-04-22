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#Roman francophone

La dernière rose de Shanghai

Weina Dai Randel

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Quand l'amour et la musique défient la guerre et les traditions... 1940. Aiyi Shao est une jeune héritière propriétaire d'un club à Shanghai. Dans un climat de crainte décuplé par l'occupation japonaise, Aiyi vient en aide à Ernest Reismann, Juif fuyant l'Allemagne. Contre l'avis de tous et au mépris des coutumes, elle l'engage comme pianiste dans sonétablissement. C'est un triomphe ! Bientôt naît entre eux une passion plus forte encore que celle qui les unit pour le jazz, mais leurs différences semblent insurmontables, et Aiyi est fiancée à un autre homme. Alors que la guerre fait rage, Aiyi et Ernest se retrouvent face à des choix impossibles entre l'amour et la survie. Mais il est trop tard, le destin est en marche pour changer à jamais leurs vies. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jessica Shapiro A propos de l'autrice Née en Chine, Weina Dai Randel est arrivée aux Etats-Unis à vingt-quatre ans. En lice pour le meilleur roman historique des Goodreads Choice Awards 2022, best-seller international, La Dernière Rose de Shanghai, cédé dans une dizaine de pays, est son premier roman traduit en français. "Un véritable coup de coeur pour ce roman bouleversant, où se mêlent amour, musique et espoir". Labibliothequedemarjorie "L'histoire m'a complètement happée dès le début, que ce soit par le contexte historique, la plume de Weina Dai Randel ou le destin des deux héros. [... ] Ce roman est magnifique, poignant". liliesbookcorner, Babelio

Par Weina Dai Randel
Chez HarperCollins France

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Auteur

Weina Dai Randel

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La dernière rose de Shanghai

Weina Dai Randel trad. Jessica Shapiro

Paru le 22/04/2026

528 pages

HarperCollins France

9,40 €

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