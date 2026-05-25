Tout est dans le Qur'an

Dans cet ouvrage du Dr. Haifaa Younis qui puise dans lesversets du Qur'an éclairant nos interrogations les plusintimes, vous découvrirez des réponses profondes auxgrandes questions universelles : notre raison d'être, nosrelations, nos responsabilités et les défis qui jalonnentchaque étape de notre vie. A travers un voyage spirituel aussi accessible quesaisissant, le lecteur sera guidé vers une meilleurecompréhension de lui-même, de son rôle au sein de safamille et de la société, ainsi que de la manière d'affronterles épreuves avec patience et certitude enl'accomplissement de la Promesse d'Allah. Chaquechapitre met en lumière une dimension essentielle del'existence et la façon dont la Parole divine la transforme. En fin de chapitre, des points de réflexion invitent chacunà approfondir sa connexion avec le Qur'an et à intégrer sesenseignements au quotidien. Que vous recherchiez lasérénité, la sagesse ou une orientation de vie plus claire, celivre vous accompagne pour retrouver le chemin vers lemessage d'Allah. Tout est dans lePrix