Sous pression

"La mort ne m'a jamais fait peur, jusqu'à ce que je tombe amoureux de toi". J'ai rencontré un type dans un bar, un soir. Yeux bleu clair, cheveux châtain cuivré. Grand, puissant, ses mouvements avaient la grâce d'un félin. Ca n'a rien donné - l'histoire de ma vie -, et depuis cinq ans, je sais que cet inconnu a sans doute eu raison de rester à distance. Divorcé et au fond du trou, je ne suis pas vraiment le rêve de qui que ce soit. Mais voilà : cet homme n'est désormais plus un inconnu, et il est aussi magnifique que dans mon souvenir. Le faux petit ami idéal, en somme. Qu'on ne me demande pas comment on en est arrivés là... En revanche, il y a une chose que je peux dire : je croyais que ma plus grande peur était de perdre ma fille. Puis Folk est revenu et j'ai compris qu'on peut confier son coeur à plus d'une personne. On a droit à une seconde chance et bon sang, on l'a méritée ! Malheureusement, la vie est un voyage imprévisible et nous n'avons aucune garantie de le faire ensemble jusqu'au bout. #Biker #PèreCélibataire #Assassin #Vengeance