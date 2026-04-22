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Code rousseau moto

Codes Rousseau

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Complétement repensé pour l'Examen Théorique Moto, le CODE MOTO ROUSSEAU permet de se préparer au permis moto A1 et A2 dans les meilleures conditions. Le CODE MOTO ROUSEAU comprend : - une introduction présentant les nouvelles épreuves théoriques et pratiques. - 9 chapitres sur les 9 thèmes de l'Examen Théorique Moto. - de nombreuses illustrations : photos, tableaux, dessins légendés. - et pour une préparation complète au permis moto, un accès à 240 questions de type examen avec leurs commentaires réponsesPensé et conçu par des formateurs moto, l'ensemble du contenu du CODE MOTO ROUSSEAU est résolument orienté vers les futurs motards. On y retrouve toutes les thématiques indipensables comme : - les bons comportement à adopter - les risques spécifiques à la moto - les techniques de pilotageLe CODE MOTO ROUSEAU c'est l'assurance de la réussite ! Format : 14, 5 x 21 cm - 256 pages

Par Codes Rousseau
Chez Codes Rousseau, SA

|

Auteur

Codes Rousseau

Editeur

Codes Rousseau, SA

Genre

Code de la route

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Code rousseau moto

Codes Rousseau

Paru le 22/04/2026

256 pages

Codes Rousseau, SA

20,20 €

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Scannez le code barre 9782709516785
9782709516785
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