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Test Rousseau option "côtière"- Préparation permis plaisance

Code Rousseau, Xxx

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Le Test Rousseau Option "côtière" est le complément indispensable du Code Rousseau Option "côtière" . Il permet au candidat de vérifier ses connaissances en se plaçant dans les conditions de réelles de l'examen. Conforme à l'examen en vigueur à partir du 2ème trimestre 2022 qui teste les candidats sur 40 questions au lieu de 30 précédemment, le Test Rousseau Option "côtière" propose 10 tests de 40 questions avec les réponses expliquées en fin d'ouvrage. Format : 14, 5 x 21 cm - 120 pages.

Par Code Rousseau, Xxx
Chez Codes Rousseau, SA

|

Auteur

Code Rousseau, Xxx

Editeur

Codes Rousseau, SA

Genre

Guide de navigation, permis bâ

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Test Rousseau option "côtière"- Préparation permis plaisance

Code Rousseau, Xxx

Paru le 22/04/2026

120 pages

Codes Rousseau, SA

14,90 €

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Scannez le code barre 9782709516754
9782709516754
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