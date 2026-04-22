Test Rousseau option "côtière"- Préparation permis plaisance

Le Test Rousseau Option "côtière" est le complément indispensable du Code Rousseau Option "côtière" . Il permet au candidat de vérifier ses connaissances en se plaçant dans les conditions de réelles de l'examen. Conforme à l'examen en vigueur à partir du 2ème trimestre 2022 qui teste les candidats sur 40 questions au lieu de 30 précédemment, le Test Rousseau Option "côtière" propose 10 tests de 40 questions avec les réponses expliquées en fin d'ouvrage. Format : 14, 5 x 21 cm - 120 pages.