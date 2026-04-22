The Coldest Girl in Coldtown

Personne ne sort de Coldtown. C'est pourtant là que Tana se rend, avec son ex Aidan et un étrange et beau vampire nommé Gavriel, à qui elle vient tous deux de sauver la vie. Dans un monde ravagé par une épidémie répandue par les vampires, des zones de quarantaine appelées Zones froides servent à contenir ces derniers. Là, vampires et humains, prédateurs et proies, cohabitent dans une perpétuelle orgie sanglante qui fascine le monde entier. Et Coldtown est la plus célèbres de ces zones. Si Tana, qui pense avoir été mordue, veut protéger ceux qu'elle aime, elle n'a plus le choix : elle doit s'y rendre. Mais si elle parvient à guérir du froid - puisque c'est ainsi qu'on désigne le virus qui atteint ceux qui ont été mordus -, parviendra-t-elle à ressortir de Coldtown ? Et qui est Gavriel, et pourquoi souhaite-t-il se rendre à Coldtown ? Bien malgré elle, Tana risque de se retrouver mêlée à une dangereuse quête de vengeance qui ne la concerne pas... "Personne n'écrit comme Holly Black. Coldtown est un de mes lieux de fantasy préférés de tous les temps". - John Green