Nuit blanche

14 heures Vendredi 18 décembre Place Maillot A peine le pied sur la chaussée, l'étourdissement. Après le ronron de la camionnette, Désiré ne savait où donner de la tête, bousculé par le vacarme, la nuée des véhicules et le jaillissement des édifices. Dix mètres en contrebas, des voitures à touche-touche sur huit voies hoquetaient dans un bruit sourd. Devant lui, une esplanade précédait un bâtiment démesuré où était écrit Palais des Congrès. Où qu'il regardât, des panneaux innombrables indiquaient des directions en tous sens. Comment se repérer dans cette jungle ? Deux signalaient "périphérique" : c'était donc ça le "périph'" dans lequel le chauffeur s'était engouffré. - Je prends le périph, je te laisse, avait-il lâché. Désiré cherchait en vain son habitacle rouge parmi le troupeau motorisé quand d'un coup, une émotion le submergea. Au second plan, se découpait le dernier étage de la Tour Eiffel. Elle semblait attendre un décollage imminent. La Tour Eiffel ! Il était à Paris ! Paris, enfin ! Il fit sa première photo.