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Théorie Polyvagale & Développement de l'enfant

George Thompson, Marilyn Sanders

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"Le traumatisme est une perturbation chronique du lien". - Stephen Porges. Dans Théorie Polyvagale & Développement de l'enfant, George Thompson et Marilyn Sanders éclairent d'un nouveau jour les premières années de vie de l'enfant. S'appuyant sur les travaux fondateurs de Stephen Porges et le rôle essentiel du nerf vague, ils expliquent combien il est important pour un enfant de se sentir en sécurité avec les adultes qui l'entourent. Ces premières relations laissent une empreinte durable et façonnent leur système nerveux. Dans un langage clair, chaleureux et profondément humain, les auteurs montrent comment les adultes peuvent devenir des "corégulateurs" essentiels. Comprendre les comportements et réactions des enfants, comme ceux des adultes, à travers le prisme de la Théorie Polyvagale amène une autre façon d'accompagner harmonieusement les enfants, aussi bien pour les parents que pour les professionnels (enseignants, médecins, éducateurs...). "Ce livre pourrait et devrait être obligatoire pour tous les professionnels qui aspirent au développement de la résilience chez les enfants qu'ils accompagnent".

Par George Thompson, Marilyn Sanders
Chez Editions Quantum way

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Auteur

George Thompson, Marilyn Sanders

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Psychologie de l'enfant

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Théorie Polyvagale & Développement de l'enfant

George Thompson, Marilyn Sanders trad. Stéphanie Chaut

Paru le 22/04/2026

288 pages

Editions Quantum way

27,00 €

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