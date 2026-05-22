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Love gros

Jean-Michel Bertoyas, Jm Bertoyas

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LOVE GROS ne se raconte pas, il s'attrape comme la chtouille : Norak, svelte rejeton de Parzan, glandeur mature et chaud comme une baraque à frites, s'essaie au polyamour en roue libre avec la belle Joanna qui, en plein crush avec la massive Titania, sa collègue de turbin, chauffe sur le bas-côté. Lui, tout en adelphité mais pas des pieds, s'ébroue et se mélange de bon matin avec Snakie, la serpente aux volumes généreux et aux clitos en double. Quelque part entre Gary Panter, Charlie Schlingo, les situs et une pile d'illustrés Elvi France ramassés sur le trottoir, LOVE GROS nous rappelle que tout ce qui est sale est forcément révolutionnaire et que, sous les slips crades comme dans les culottes douteuses des prolétaires, ce qui tache, c'est la rage de jouir.

Par Jean-Michel Bertoyas, Jm Bertoyas
Chez Le Monte en L'Air

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Auteur

Jean-Michel Bertoyas, Jm Bertoyas

Editeur

Le Monte en L'Air

Genre

Erotique

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Love gros

Jean-Michel Bertoyas, Jm Bertoyas

Paru le 22/05/2026

160 pages

Le Monte en L'Air

18,00 €

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Scannez le code barre 9791092775778
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