LOVE GROS ne se raconte pas, il s'attrape comme la chtouille : Norak, svelte rejeton de Parzan, glandeur mature et chaud comme une baraque à frites, s'essaie au polyamour en roue libre avec la belle Joanna qui, en plein crush avec la massive Titania, sa collègue de turbin, chauffe sur le bas-côté. Lui, tout en adelphité mais pas des pieds, s'ébroue et se mélange de bon matin avec Snakie, la serpente aux volumes généreux et aux clitos en double. Quelque part entre Gary Panter, Charlie Schlingo, les situs et une pile d'illustrés Elvi France ramassés sur le trottoir, LOVE GROS nous rappelle que tout ce qui est sale est forcément révolutionnaire et que, sous les slips crades comme dans les culottes douteuses des prolétaires, ce qui tache, c'est la rage de jouir.