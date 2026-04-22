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Alpha

Warren Lambert

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Film mal-aimé du public, considéré comme raté par son réalisateur, Hook ou la revanche du capitaine Crochet doit peut-être ce désaveu général au fait de ne pas être une énième resucée du conte de Peter Pan mais d'en former un apparat critique. De son mythe de l'enfant éternel, il en a tiré une réflexion (plutôt sévère) sur les affres de la paternité. Découvert à l'âge du jeune protagoniste de l'adaptation de Steven Spielberg, ce livre est l'occasion pour son auteur de retourner au Pays Imaginaire qu'il s'était inventé en surimpression de celui du film, de brosser le portrait d'un père qu'il avait rêvé en le regardant en boucle à l'époque, et d'en profiter pour liquider au passage quelques vieilles lunes qui ont guidé sa vie.

Par Warren Lambert
Chez Alhambra éditions

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Auteur

Warren Lambert

Editeur

Alhambra éditions

Genre

Essais

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DOSSIER - En série ou en film, les adaptations de livres crèvent l'écran

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Alpha

Warren Lambert

Paru le 19/04/2026

56 pages

Alhambra éditions

7,00 €

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