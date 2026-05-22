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#Roman francophone

Anna Madrigal

Armistead Maupin

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Anna Madrigal dévoile un personnage emblématique et devient un hymne à l'affirmation de soi et à l'amour sous toutes ses formes. Anna Madrigal, la légende du 28, Barbary Lane, sait qu'elle n'est pas éternelle. A 93 ans, elle voudrait partir comme une reine. Entourée de tous ceux qu'elle aime, elle retourne dans le Nevada, là où elle fut Andy, adolescent amoureux du ténébreux Lasko... Quelques kilomètres et quelques joints plus loin, ses aventures vont la conduire jusqu'au Burning Man, un festival déjanté où tout peut arriver. "Comme les tomes précédents, Anna Madrigal nous divertit, nous illumine et, comme toujours, on en redemande". The Washington Post Né à Washington en 1944, Armistead Maupin a passé sa jeunesse dans le sud des Etats-Unis et combattu au Vietnam avant d'emménager à San Francisco, ville où il a écrit ses célèbres Chroniques. Michael Tolliver est vivant et Une voix dans la nuit sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Cohen

Par Armistead Maupin
Chez Points

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Auteur

Armistead Maupin

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Anna Madrigal

Armistead Maupin trad. I. bernard Cohen, Bernard Cohen

Paru le 22/05/2026

336 pages

Points

8,70 €

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Scannez le code barre 9791041427611
9791041427611
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