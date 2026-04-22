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#Roman jeunesse

Lumilane

Manon Fargetton, Maud Begon

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Lumilane n'est pas une fée banale. C'est une fée tête en l'air, mais aussi une fée fidèle et déterminée, et la seule qui ne craint pas l'Esprit-qui-sait-tout. La bibliothèque des fées est son repaire préféré. Sa meilleure amie est la fée Solistère, amatrice de broderies et de tisane de pissenlit. Mais ces derniers temps, Solistère paraît de plus en plus fatiguée... jusqu'au jour où elle s'endort pour toujours. Sans sa meilleure amie, Lumilane se sent perdue. Mais petit à petit, elle essaie de comprendre comment faire pour accepter sa disparition, comment ne pas l'oublier... Et ses comparses sont à ses côtés pour l'aider. Une pépite de délicatesse pour parler de la perte d'un être cher Avec le talent qu'on lui connaît, Manon Fargetton aborde ici les questions de la mort et du deuil, de la transmission entre générations et du cycle de la nature. Une histoire pleine de tact, de fantaisie et de douceur. Un joli livre à partager en famille La petite communauté des fées des villes et des fées de la forêt se déploie au fil des délicates illustrations de Maud Begon, qui animent chaque page. Le tout dans un joli livre cartonné orné de beaux effets.

Par Manon Fargetton, Maud Begon
Chez Editions Milan

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Auteur

Manon Fargetton, Maud Begon

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Lumilane

Manon Fargetton, Maud Begon

Paru le 22/04/2026

96 pages

Editions Milan

11,90 €

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Scannez le code barre 9782408060381
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