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#Roman francophone

Michael Tolliver est vivant

Armistead Maupin

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Avec ce mélange de drôlerie et de gravité, Armistead Maupin nous plonge dans les questionnements et les doutes d'un cinquantenaire. Aujourd'hui, Michael Tolliver est plus vivant que jamais. Il a rencontré l'amour, et mène une vie heureuse au côté de son jeune mari. Mais la maladie ressurgit, et Michael doit choisir entre les deux femmes de sa vie : ira-t-il au chevet de sa mère biologique, qui refuse depuis toujours son homosexualité, ou choisira-t-il San Francisco et Anna, sa mère spirituelle, qui souffre et réclame sa présence ? "On retrouve l'aimable causticité de Maupin, la justesse de son regard. Vingt ans plus tard, le charme est intact". Télérama Armistead Maupin, né à Washington en 1944, a passé sa jeunesse dans le sud des Etats-Unis, et a combattu au Vietnam avant d'emménager à San Francisco, ville où il a écrit les célèbres Chroniques de San Francisco. Il est également l'auteur d'Une voix dans la nuit, disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle-Albaret-Maatsch

Par Armistead Maupin
Chez Points

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Auteur

Armistead Maupin

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Michael Tolliver est vivant

Armistead Maupin trad. Michèle Albaret-Maatsch

Paru le 22/05/2026

320 pages

Points

8,70 €

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Scannez le code barre 9791041427598
9791041427598
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