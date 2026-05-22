Michael Tolliver est vivant

Avec ce mélange de drôlerie et de gravité, Armistead Maupin nous plonge dans les questionnements et les doutes d'un cinquantenaire. Aujourd'hui, Michael Tolliver est plus vivant que jamais. Il a rencontré l'amour, et mène une vie heureuse au côté de son jeune mari. Mais la maladie ressurgit, et Michael doit choisir entre les deux femmes de sa vie : ira-t-il au chevet de sa mère biologique, qui refuse depuis toujours son homosexualité, ou choisira-t-il San Francisco et Anna, sa mère spirituelle, qui souffre et réclame sa présence ? "On retrouve l'aimable causticité de Maupin, la justesse de son regard. Vingt ans plus tard, le charme est intact". Télérama Armistead Maupin, né à Washington en 1944, a passé sa jeunesse dans le sud des Etats-Unis, et a combattu au Vietnam avant d'emménager à San Francisco, ville où il a écrit les célèbres Chroniques de San Francisco. Il est également l'auteur d'Une voix dans la nuit, disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle-Albaret-Maatsch