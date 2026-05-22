Batman Prime

Batman a connu des années difficiles : brisé par Bane, ruiné par le Joker et attaqué par sa propre création, Failsafe. Mais le Chevalier Noir, entouré de ses alliés, a toujours su se relever et faire face aux menaces. Ainsi, quand Vandal Savage, nouveau commissaire du G. C. P. D. , déclare Batman hors-la-loi, notre héros ne recule pas et se lance dans une nouvelle ère d'héroïsme. Une nouvelle page, plus lumineuse, s'ouvre pour le plus Grand détective du monde !