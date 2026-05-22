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Batman Prime

Matt Fraction, Jorge Jimenez

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Batman a connu des années difficiles : brisé par Bane, ruiné par le Joker et attaqué par sa propre création, Failsafe. Mais le Chevalier Noir, entouré de ses alliés, a toujours su se relever et faire face aux menaces. Ainsi, quand Vandal Savage, nouveau commissaire du G. C. P. D. , déclare Batman hors-la-loi, notre héros ne recule pas et se lance dans une nouvelle ère d'héroïsme. Une nouvelle page, plus lumineuse, s'ouvre pour le plus Grand détective du monde !

Par Matt Fraction, Jorge Jimenez
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Matt Fraction, Jorge Jimenez

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Batman Prime

Matt Fraction, Jorge Jimenez

Paru le 22/05/2026

168 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026856108
9791026856108
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