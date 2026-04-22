Vous observez depuis quelques temps des changements chez votre enfant ? Pas de panique, tout s'explique ! Trouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez pour comprendre votre ado et l'aider à grandir. L'adolescence, période fascinante et complexe, bouleverse tout : face au tsunami qu'est la puberté, le corps se transforme, le cerveau se (re)construit, les relations prennent un nouveau tournant. Une métamorphose complète s'opère et cette étape unique soulève mille questions. Voilà de quoi dérouter plus d'un parent averti ! Retrouvez donc dans cette bande dessinée, écrite parNathalie Anton, psychologue, et mise en images de façon humoristique par Tacmela, les réponses à toutes vos questions : - Que se passe-t-il vraiment dans le corps et la tête d'un ado ? - De quelle manière les hormones orchestrent-elles ce changement ? - Comment accompagner cette métamorphose ? - Et surtout, quels repères donner à son ado face aux bouleversements qui l'attendent ?