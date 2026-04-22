37 Seconds Tome 3

Après s'être disputée avec sa mère, plus que jamais opposée à ses velléités d'émancipation, Yuma a trouvé refuge chez Toshiya. Bien décidée à aller de l'avant, la jeune femme se prépare à retrouver son père, qu'elle avait perdu de vue il y a des années. Accompagnée par son ami, elle se rend à l'adresse indiquée sur la carte postale qu'elle garde précieusement depuis son enfance. Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend... Adapté du prestigieux film de Hikari, 37 Seconds trace avec force et sensibilité le parcours d'une jeune fille vivant avec une paralysie cérébrale, et qui petit à petit, revendiquera son droit à vivre comme elle l'entend.